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  4. 04 Temmuz 2017 08:58

Iraklı model vahşice katledildi

Irak'ın erkek güzellik yarışmasının en güçlü adayı olarak gösterilen Bağdatlı model Karar Nushi, bıçaklanarak öldürüldü.

Iraklı model vahşice katledildi
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Bağdatlı güzel sanatlar öğrencisi olan model Karar Nushi uzun süredir dar giyindiği ve saç stili nedeni ile bazı çevrelerden tehdit alıyordu. İki gün önce ortadan kaybolan Nushi'nin cesedi, polis tarafından Bağdat'ın kuzeyinde bulunan bir cadde üzerinde bulundu.

 DARP EDİP ARDINDAN BIÇAKLADILAR
Nushi'nin uzun süre darp edilip, ardından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Irak'ta düzenlenecek olan erkek güzellik yarışmasının en güçlü adayı olarak gösterilen Nushi'nin hayranları, yakışıklı modelin katillerine karşı öfkelerini sosyal medyadan dile getirdi.

bağdat , model , ırak , Karar Nushi