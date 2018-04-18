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  4. 18 Nisan 2018 15:02

Irak'ta 212 kişi idam edilecek

Irak'ta, terör örgütü DEAŞ mensubu 212 kişi idam cezasına çarptırıldı.

Irak'ta 212 kişi idam edilecek
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Irak'ın Musul vilayetinde 9 ayda, terör örgütü DEAŞ mensubu olmakla suçlanan 212 kişinin idam cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Irak Yüksek Yargı Konseyi Sözcüsü Abdussettar Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, Musul'daki ceza mahkemesinin kentin DEAŞ'tan kurtarıldığı Temmuz 2017'den bu yana sonuçlanan davalar ve alınan kararlarla ilgili bilgi verdiğini belirtti.

Buna göre, yaklaşık 9 aylık süre zarfında yargılanan sanık sayısının 815'e ulaştığı, bunlardan 212'sinin idam cezasına çarptırıldığı, 150'sinin müebbet hapse mahkûm edildiği aktarıldı. Mahkemenin, 341 sanık hakkında muhtelif hapis cezaları verdiği, suçu ispat edilemeyen 112 kişinin ise serbest bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada, hüküm verilen sanıkların çoğunun terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu ifade edildi.

DEAŞ mensuplarının, terörle mücadele kanununun 4. maddesine göre yargılandığı belirtiliyor. Söz konusu madde, bu suçu işleyenlere idam ya da müebbet hapis cezası verilmesini öngörüyor.

Terör örgütü DEAŞ, 10 Haziran 2014'te Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'u ele geçirmişti. Irak ordusu ise yaklaşık 9 ay süren operasyon sonucunda 11 Temmuz 2017'de kenti geri almıştı.

AA

ırak , idam , deaş
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