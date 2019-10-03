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  4. 03 Ekim 2019 00:51

Irak'ta ortalık karıştı! Eylemciler sokakları birbirine kattı

Irak'ta yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu gibi sorunlara çözüm getirilmesi talebiyle düzenlenen gösteriler ikinci gününde devam ederken sosyal medyaya erişim engeli geldi.

Irak'ta ortalık karıştı! Eylemciler sokakları birbirine kattı
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Hükümet, Twitter, Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal medya mecralarına erişimi engelledi.

SAVUNMA BAKANLIĞI ALARMDA

Irak Savunma Bakanlığı, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak üzere tüm birimlerini alarma geçirdi.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Necah eş-Şemeri, devletin egemenliğini, kamu kurumlarını, hayati öneme sahip hedefleri, tüm elçilikleri ve diplomatik temsilcilikleri korumak için tüm birimleri alarm durumuna geçirdi." ifadesi kullanıldı.

Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler iki gündür ağırlıklı olarak başkent Bağdat ve güney bölgelerinde sürüyor.

Güvenlik güçleri de göstericilere zaman zaman gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor.

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler ağırlıklı olarak başkent Bağdat ve güney bölgelerinde sürüyor. Güvenlik güçleri de göstericilere zaman zaman gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor.

Ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde bugün düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Dün de başkent Bağdat'ta güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesinde 3 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

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