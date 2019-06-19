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  4. 19 Haziran 2019 07:25

Irak'ta peş peşe patlama

Irak'ın Basra kentinde, petrol şirketlerinin merkezlerinin bulunduğu bölge yakınlarında üç patlama meydana geldi. Patlamada iki işçinin yaralandığı bildirildi.

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