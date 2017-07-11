Irak'ta Peşmerge heykeli krizi !

Irak'ın Kerkük kentinde Peşmerge heykelinin dikilmesine Türkmen ve Araplar tepki gösterdi.Daha önce resmi binalara Irak bayrağı yerine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bayrağının asılmasıyla merkezi hükümet ile IKBY arasında bayrak krizi yaşanmıştı.



Irak'ın Kerkük kentinin kuzey girişine 21 metre yüksekliğinde, 12 metre genişliğinde bir Peşmerge heykeli dikildi. 60 bin dolara yakın bir maliyeti olan heykelin masraflarını bir Kürt iş adamı karşıladı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük İl Teşkilat Sorumlusu Muhammet Ağa, “Kerkük'te sadece Peşmergenin kanı dökülmedi. Beşir, Tazehurmatu, Dakuk, Tuzhurmatu ve Irak'ın her yerinde Türkmenler de canlarını verdi. Bu heykelle Kerkük'ün bir tek Peşmerge tarafından korunduğu mesajının verilmesini kesinlikle reddediyoruz” dedi.

Ağa, “Bu heykelin dikilmesiyle Kerkük'ün Kürtlerin olduğunu göstermek istiyorlar. Irak Türkmen Cephesi olarak Kerkük'ün güney girişinde bir Türkmen askerinin heykelini dikeceğiz” ifadesini kullandı.

'BAŞKALARINI RENCİDE ETMEMELİ'

Kerkük'te Kürt kökenli Berzan Dello, "Yıllardır Kerkük'ü tek başına terörden koruyan Peşmerge için bu heykelin dikilmesi en doğal haktır. Bu kentin terörden korunması için en büyük kurbanı veren Peşmerge güçleri oldu. Peşmerge bir tek Kürtleri değil, tüm etnik grupları korudu.” görüşünü savunurken, Arap Sait Nizamettin,”Bu adım (Peşmerge heykeli) kabul edilemez. Hiç kimse yaptığı fedakarlıklar üzerinden başkalarını rencide etmemeli. Burası tüm Kerküklülerin memleketidir” dedi.

Türkmen kökenli Adnan Kerküklü de “Peşmergenin Kerkük için fedakarlıklarda bulunması kentin Kürt olduğu anlamını taşımaz" diye konuştu.

Kerkük'ün kuzey girişinde, Vali Necmeddin Kerim'in talimatıyla 25 metre yüksekliğe sahip Peşmerge heykeli dikildi.



BAYRAK VE BAĞMISIZLIK KRİZİ

Irak’ın en tartışmalı bölgelerinden Kerkük, önce bayrak krizi, ardından bağımsızlık referandumu kararıyla gündeme gelmişti. 1 milyon 400 bin sivilin yaşadığı Kerkük, ABD’nin işgali sonrasında 2005 yılında yazılan Irak Anayasası’nın 140’ıncı Maddesi’ne göre ihtilaflı statüde bulunuyor.