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  4. 17 Eylül 2018 10:57

Irak'tan flaş Türkiye kararı !

Irak Milli Güvenlik Meclisi, Türkiye sınırı boyunca sınır muhafızları konuşlandırılmasına karar verdi.

Irak'tan flaş Türkiye kararı !
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Irak Başbakanı Haydar İbadi başkanlığında toplanan Irak Milli Güvenlik Meclisi, Türkiye sınırı boyunca sınır muhafızlarının konuşlandırmasına karar verdi.

Aylardır güney kesimindeki iç karışıklıklarla uğraşan Irak yönetimi, ülkenin kuzeyindeki kaçak geçişleri engellemek için de yeni düzenlemelere gidiyor. Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak Başbakanı Haydar İbadi başkanlığında toplanan Irak Milli Güvenlik Meclisi, sınır bölgeleriyle ülke içinde güvenliğin sağlanmasına karar alındığını belirtti.

Açıklamada, aylardır hükümete karşı şiddetli gösterilere meydan olan Basra olmak üzere bütün kentlerde vatandaşların mal ve can güvenliği ile kamu mallarının güvenliğini sağlamanın olduğu vurgulanırken, Türkiye ile sınır güvenliğini sağlamak ve ihlalleri engellemek için sınıra sınır muhafızları konuşlandırılması için karar alındığı duyuruldu.

İHA

ırak , sınır , türkiye
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