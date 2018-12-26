Trafikte bunu yapana rekor ceza !
Trafikte bunu yapana rekor ceza !
Anayasa Mahkemesi'nden kritik karar: Keyfi vergiye son !
Anayasa Mahkemesi'nden kritik karar: Keyfi vergiye son !
Türkiye'deki at yarışları tehlikeye girdi ! Jokeyler yarışmama kararı aldı
Türkiye'deki at yarışları tehlikeye girdi ! Jokeyler yarışmama kararı aldı
Sadece cep telefonu değil ! Yurt dışından getirilen tüm cihazlara ek ücret
Sadece cep telefonu değil ! Yurt dışından getirilen tüm cihazlara ek ücret
Turkcell ve Vodafone'un ardından Türk Telekom da ''hotspot'' kararını verdi
Turkcell ve Vodafone'un ardından Türk Telekom da ''hotspot'' kararını verdi
Binali Yıldırım'dan flaş adaylık açıklaması: ''O konu benim dışımda''
Binali Yıldırım'dan flaş adaylık açıklaması: ''O konu benim dışımda''
Dikkat ! 1 Ocak'tan itibaren internetten yapılacak
Dikkat ! 1 Ocak'tan itibaren internetten yapılacak
Profesörden ezber bozan gergedan gribi açıklaması
Profesörden ezber bozan gergedan gribi açıklaması
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ortadoğu
  4. 26 Aralık 2018 16:53

İran 3 milyon varil petrolü borsada satacak

İran'ın ABD'nin petrol ambargosuna karşı koymaya devam ediyor.

İran 3 milyon varil petrolü borsada satacak
A+ A-

İran`ın ABD`nin petrol ambargosuna karşı hamleleri devam ediyor. İran Petrol Bakanlığı 3 milyon varil ham petrolü Tahran Enerji Borsası`nda satışa sunmaya hazırlanıyor. Petroller borsada yüzde 100 riyal şeklinde satılacak.

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, 3 milyon varil ham petrolün Tahran Enerji Borsası'nda satışı için yasama, yürütme ve yargıdan gerekli izinlerin alındığını duyurdu.

Petrolün borsaya arzının gelecek hafta gerçekleşebileceğini aktaran Zengene, "3 milyon varilpetrolün borsada yüzde 100 riyal şeklinde satışına ilişkin gerekli izin alındı" dedi.

İran resmi ajansı IRNA'ya açıklama yapan Zengene, isteyenlerin borsadan yabancı kurlar üzerinden de petrol alabileceğini sözlerine ekledi.

ABD yaptırımlarının borsa üzerinden petrol alan şirketleri etkilemeyeceğini söyleyen Zengene, "Borsadan petrol satın alanlar ihracat yapabildi. Bu konuda bir sorun olmadı" diye konuştu.

Petrol Bakanlığı tarafından ilk kez 28 Ekim'de borsada satışa sunulan 1 milyon varil ham petrolün fiyatı varil başına 79 dolar 15 sent olarak belirlenmişti.

Petrol Bakanlığı, 11 Kasım'da ikinci kez borsada satışa sunduğu 700 bin varil petrolü ise 64 dolar 97 sentten satmıştı.

Önceki iki satış, yüzde 20 riyal, yüzde 80 döviz üzerinden gerçekleştirilmişti.

AA

petrol , ambargo , abd , iran
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM