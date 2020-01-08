İran, ABD askerlerinin bulunduğu iki üssü vurdu: 80 ölü

İran Devrim Muhafızları Kubüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği hava saldırısı sonucu öldürülmesi ile bölgede tırmanan gerginlik, bu kez İran tarafından düzenlenen iki saldırı ile üst düzeye çıktı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, önce Irak'ın Anbar vilayetinde ABD askerlerinin de konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssüne balistik füzelerle saldırı gerçekleştirdi. Yaklaşık 10 füzel saldırısı, dünya genelinde büyük yankı buldu. Ajansların, 'İran'dan ABD'ye misilleme saldırı' başlığıyla paylaştığı haberlerde saldırının görüntülerine de yer verildi. Bu saldırıdan kısa süre sonra bu kez Erbil'de yine ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu Harris Hava Üssüne balistik füzelerlerle yeni saldırılar gerçekleştirildi.



Pentagon yetkilileri saldırıları doğrularken, ölü ve yaralı konusunda herhangi bilgi paylaşılmadı.

İRAN DEVLET TELEVİZYONU: 80 ABD'Lİ ÖLDÜRÜLDÜ

İran Devlet Televizyonu, ABD üslerine 15 füze fırlatıldığını ve 80 kişinin öldüğünü duyurdu. Haberde "80 ABD'li terörist öldürüldü" denirken, üslerdeki ABD helikopterlerinin ağır hasar gördüğü belirtildi. Ayrıca, ABD'nin olası misillemesine karşılık vurmak için 100 hedefin belirlendiği kaydedildi.

İran'ın ölü sayısı iddiasına ABD'den henüz bir yanıt gelmedi ancak, İran Devlet Televizyonu'nun haberi öncesi ABD medyasının yetkililere dayandırdığı bilgi, füze saldırılarında herhangi bir can kaybı yaşanmadığı yönündeydi.

HELİKOPTERLER ÜS ÇEVRESİNDE UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusunun balistik füzelerle düzenlenen saldırının ardından Irak'taki ABD askerlerinin konuşlu olduğu üslerde güvenlik tedbirleri en üst düzeye çıkartıldı. Çok sayıda füzenin isabet ettiği Anbar'daki Ayn el-Esad hava üssünde saldırıların hemen ardından helikopterler üs çevresinde uçuş gerçekleştirdiği öğrenildi. Saldırılarda can kayıplarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.



İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSUNDAN TEHDİT

Saldırı nedeniyle bölgede sıcak saatler yaşanırken, İran Devlet Televizyonu, Kasım Süleymani ve arkadaşlarının intikamı için ilk saldırının gerçekleştiğini duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada ise ABD'nin yanıt vermesi halinde çok daha sert ve ezici karşılık verileceği belirtildi. Bölgede ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerin de uyarıldığı açıklamada, "Her durumda İran'a karşı düşmanca ve saldırganca eylemlerin kaynağı hedef alınacaktır." ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, ABD halkına ise bölgedeki askerlerini daha fazla zarar görmemeleri için ülkelerine çağırmaları tavsiye edildi.



PENTAGON: EN AZ İKİ ÜS HEDEF ALINDI

Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Bu füzelerin İran'dan fırlatıldığı ve Al-Esad ve Irbil'de ABD askeri ve koalisyon personeline ev sahipliği yapan en az iki Irak askeri üssünü hedeflediği açık" denildi.

İRAN: ORANLI BİR ŞEKİLDE KARŞILIK VERİLDİ VE TAMAMLANDI

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından İran’ın misillemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "BM Anlaşmasının 51’inci maddesine göre, orantılı bir şekilde karşılık verildi ve tamamlandı. Gerginliğin artmasını ya da savaş istemiyoruz ama karşıdan saldırı gelirse kendimizi savunacağız” ifadelerini kullandı.



BÜYÜKELÇİ YILDIZ: BAĞDAT'TA UÇAK HAREKETLİLİĞİ YAŞANIYOR

CNN TÜRK'e konuşan Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, saldırının ardından Bağdat semalarında ABD'ye ait çok sayıda uçak ve helikopter uçuşunun gerçekleştirildiğini söyledi. Büyükelçi Yıldız, iki üsse gerçekleştirilen saldırılarda füzelerin hedefine ulaştığı ancak zaiyat konusunda herhangi bir bilgi olmadığını kaydetti. Saldırıların gerçekleştirildiği üslerde sadece ABD askerlerinin bulunmadığını, Iraklı personelin de görev yaptığını belirten Yıldız, "Iraklı kayıpların da olabileceği göz önünde bulundurulmalı." dedi.



Bölgede ABD'nin yüksek alarm düzeyinde olduğunu ifade eden Büyükelçi Yıldız, "Karşılaşan iki taraf; İran ve ABD. Ancak karşılaşılan alan, saha Irak. Bu durum bölgesel dinamiklere bakıldığında kaygı verici " diye konuştu.

TRUMP'IN PARASINI İSTEDİĞİ ÜS

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Aralık'ta Irak'a gelerek, Ayn el-Esad Hava Üssü'ndeki ABD askerlerini ziyaret etmişti.

İranlı general Kasım Sülemani'ye yönelik suikastta kullanılan füzelerin bu üstten ateşlendiği belirtilirken, Irak Parlamentosu'nun ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını talep eden kararına Trump'ın verdiği yanıtta yine Ayn el-Esad üssü gündeme gelmişti.

Trump, "Orada devasa ölçüde pahalı bir üs inşa ettik. Milyarlarca dolara mal oldu. Benden çok önce yapılmıştı. Harcamalarımız için geri ödeme yapmadıkları sürece çıkmayacağız..." demişti.

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