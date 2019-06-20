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  4. 20 Haziran 2019 23:42

İran ABD'nin İHA'sının vurulmasının videosunu paylaştı

İran ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde hedef alınan ABD'ye ait insansız hava aracının vurulma anının görüntülerini yayımladı. Vurulan hedefin RQ-4 Global Hawk tipi yüksek irtifa İHA'sı olduğu iddia edildi.

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İran devlet televizyonunun sosyal medya hesabından paylaşılan  görüntülerde, hava savunma füze bataryasından fırlatılan roketin gökyüzündeki bir  hedefi vurduğu görülüyor.

Vurulan hedefin ABD'ye ait RQ-4 Global Hawk tipi yüksek irtifa  insansız keşif uçağı olduğu söyleniyor.

Görüntülerde uçuş rotası da gösterilen İHA'nın Birleşik Arap  Emirlikleri'ndeki ABD'ye ait Ez-Zafra Hava Üssü'nden kalktıktan sonra Hürmüz  Boğazı üzerinde "İran hava sahasını ihlal ettiği" gerekçesiyle düşürüldüğü  belirtiliyor.

Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde Umman Körfezi kıyısındaki  Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal  eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya  füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde  uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından  düşürüldüğünü doğrulamış ancak söz konusu İHA'nın "uluslararası hava sahasında"  uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da kısa süre önce Twitter'dan paylaştığı  mesajında ABD'ye ait insansız hava aracını düşüren Tahran'a "İran çok büyük bir  hata yaptı." sözleriyle tepki göstermişti. Trump, "İran'a yönelik bir saldırı  planı var mı?" sorusuna ise "Yakında göreceksiniz." yanıtını vermişti.

Tahran ile Washington arasındaki gerginlik, geçen hafta Umman  Körfezi'nde iki tankere yönelik saldırı nedeniyle daha da arttı. ABD yönetimi  saldırılarla ilgili İran'ı suçlarken Tahran suçlamaları reddetmişti.

ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek  yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington hattında  yaşanan gerginliğin son haftalarda gerçekleşen gelişmelerle çatışmaya  dönüşmesinden endişe ediliyor.

AA & İHA

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