İran: ABD'ye ait İHA'yı düşürdük

Devrim Muhafızları'na ait internet sitesinde yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Global Hawk tipi İHA'nın vurularak düşürüldüğü kaydedildi.

ABD ÖNCE YALANLADI ARDINDAN DOĞRULADI

CENTCOM sözcüsü Bill Urban, ABD'nin İran hava sahasında bulunan İHA'sı olmadığını söyledi ve İran'ın açıklamasını yalanladı. ABD tarafından yapılan yeni açıklamada ise ABD'ye ait bir İHA'nın Hürmüz Boğazı civarında uluslararası hava sahasında İran füzesiyle düşürüldüğü duyuruldu.

ABD ve İran arasındaki tansiyonun Umman Körfezi'nde 2 tankere yönelik saldırı ve tarafların saldırıya ilişkin iddiaları ile daha da yükseldiği biliniyor.

