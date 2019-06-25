İran ateş püskürdü: ''Bunlar geri zekalılar''

ABD ile İran arasındaki yaptırım kararları ve nükleer kriz devam ederken bu güne kadar sessizliğini nispeten daha çok koruyan taraf olan Tahran yönetimi zehir zemberek açıklamalarda bulundu. ABD’nin İran’ın ruhani lideri Hamaney’e yaptırım kararı alması sonrasında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani çok sert ifadeler kullandı.

Devlet televizyonunda canlı yayınlanan konuşmada Ruhani, “ABD’nin Hamaney’e yönelik yaptırımları başarısız olacak çünkü kendisinin ülke dışında hiçbir varlığı yok. ABD’nin uyguladığı son yaptırımlar onların ne kadar umutsuz olduğunu gözler önüne seriyor” dedi.

Ruhani, “Beyaz Saray’ın hamlesi onların geri zekalı olduğunu gösteriyor. Tahran’ın stratejik sabrı korktuğumuz anlamına gelmiyor” dedi.