İran Cumhurbaşkanı adayları diline Türkiye'yi böyle doladı

6 adayın tartıştığı canlı yayında, ağırlıklı olarak iç ve dış politika konuları ele alındı. Bazı adaylar Türkiye’nin başarılarından övgüyle bahsederken bazıları hükümetin Türkiye’ye yönelik tutumunu eleştirdi.

Reisi: Türkiye Irak'la ticarette İran'dan daha başarılı

Muhafazakar aday eski Başsavcı İbrahim Reisi İran’ın siyasi ilişkileri iyi olduğu komşularıyla ekonomik alanda aynı başarıyı yakalayamadığını ifade etti. Reisi," Bugün komşu Irak’la ilişkilerimiz iyi düzeyde olmasına rağmen Türkiye’nin bu ülkeyle olan ticaret hacmi İran’dan çok daha fazla" diyerek hükümeti eleştirdi.

Ruhani: Suriye'nin yükünü İran; Rusya ve Türkiye taşıyor

Adaylardan mevcut cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’ın bölgede süper güç olduğunun tüm dünya tarafından dile getirildiğini savundu. Ruhani, "Bölgenin en büyük sorunu olan Suriye krizi, İran’ın katılımıyla çözülmeye çalışılıyor. Bugün Suriye sorunun yükünü, İran, Türkiye ve Rusya taşıyor. İran, uluslararası önemli müzakerelerde bugüne kadar bu denli etkin rol üstlenmemişti" dedi.

Mir Selim: Türk polisi İran vatandaşlarını dövüyor

Adaylardan Mustafa Mir Selim, hükümetin yurttaşların haysiyetini korumakta yetersiz kaldığını öne sürerek, geçen mart ayında Gürbulak sınır kapısında bazı İranlı turistlerin bir Türk görevli tarafından darp edilmesini gündeme getirdi. Mir Selim, " Türk polisi, İran vatandaşlarını dövüyor. Türkiye, Fırat’a kurduğu barajlarla İran’da toz bulutlarının artmasına neden olup vatandaşların sağlığını bozmaktadır "suçlamasında bulundu.

Üç adayın seçilme şansı yüksek

19 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde, adaylardan mevcut Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran Belediye Başkanı Bakır Galibaf ve eski Başsavcı İbrahim Reisi’nin cumhurbaşkanı seçilmesi için daha fazla şans veriliyor. Adaylardan Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı İshak Cihangiri’nin Ruhani lehine seçimlerden çekileceği beklenirken, diğer iki adaya pek şans tanınmıyor.