İran cumhurbaşkanlığına palalı saldırı

Basında yer alan habere göre İran’ın başkenti Tahran’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na bir saldırgan girdi.

Son dönemde halk hareketlerinin yoğun olarak yaşandığı ülkede, güvenlik görevlilerini atlatan saldırganın daha sonra polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Yerel basında yer alan habere göre saldırganın kimliğinin henüz belli olmadığı açıklandı. Vurulan saldırganın gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Fars haber ajansı, Tahran Vali Yardımcısı Mohsen Hamedani’nin açıklamalarını aktardı. Hamedani, “Saldırganın kimliğini ve motivasyonunu öğrenmek istiyoruz. Henüz soruşturma tamamlanmadı” ifadesini kullandı.

İran’da benzer bir saldırı da geçen yıl yaşanmıştı. IŞİD’in üstlendiği iki saldırıda İran meclisi ve İran İslam devriminin lideri Ayetullah Humeyni’nin mezarında gerçekleşmişti. ki olayda da canlı bombalar kendini patlamış ve mecliste yaşanan rehine krizi saldırganların öldürülmesiyle sona ermişti. İran devlet televizyonu o saldırılarda 12 kişinin öldüğünü açıklamıştı.