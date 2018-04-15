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  4. 15 Nisan 2018 10:25

İran Devrim Muhafızları'dan Suriye açıklaması

İran Devrim Muhafızları Danışmanı Mukaddemfer, Suriye saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İran Devrim Muhafızları'dan Suriye açıklaması
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İran Devrim Muhafızları Danışmanı Hamidrıza Mukaddemfer, bugün yaptığı açıklamada ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye saldırısına değinerek, "Söz konusu saldırı askeri bir saldırıdan ziyade, bir tiyatroydu" açıklaması ile dikkat çekti.

İran Devrim Muhafızları Danışmanı Hamidrıza Mukaddemfer, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye gerçekleştirdiği saldırıyı ele alarak "Suriye’ye saldırı düzenleyerek bir başarı ede edebileceklerini sanıyorlardı. Saldırıyı gerçekleştirerek haysiyet ve iktidar kazanacaklarını düşünüyorlardı. Ancak hedeflerine ulaşamadılar. Bu karar bir aptallıktı. Söz konusu saldırı askeri bir saldırıdan ziyade, bir tiyatroydu" dedi.

Mukaddemfer açıklamasının devamında dünya kamuoyunun ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye saldırısını kabul etmediğini söyleyerek, "Söz konusu ülkeler Suriye’ye saldırı yaparak uluslararası çapta kendileri için derin bir sorun oluşturmuş oldu" diye konuştu.

"Suriye’de tekfirci teröristlerin yenilgiye uğraması ile artık kimyasal silahlar gibi bahaneler işe yaramıyor" diyen Devrim Muhafızları Danışmanı Mukaddemfer, Muhammed Bin Selman’ın ABD, İngiltere ve Fransa yolculuğuna değinerek, "Suudilerin dolarları ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye saldırısının mali kaynağı oldu" ifadesini kullandı.

İHA

tiyatro , suriye , İran Devrim Muhafızları
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