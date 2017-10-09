İran ile Ermenistan arasında anlaşma

Resmi temaslarda bulunmak üzere İran'a giden Ermenistan Başbakanı Karen Karapetyan, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ile bir araya geldi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre Karapetyan başkent Tahran'daki Sadabad Sarayı'nda Cihangiri tarafından resmi törenle karşılandı.



Karapetyan ve Cihangiri'nin Sadabad Sarayı'nda gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, İran ile Ermenistan arasında "veterinerlik, kültür-sanat ve bilim-teknoloji" alanlarında üç işbirliği mutabakat zaptı imzalandığı kaydedildi.



Ermenistan Başbakanı Karapetyan'ın Tahran ziyareti kapsamında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Meclis Başkanı Ali Laricani ile de bir araya gelmesi bekleniyor.