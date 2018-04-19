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  4. 19 Nisan 2018 19:36

İran Kültür Bakanlığı yetkilisini dans yaktı

İran'da genç erkek ve kadınların kamuya açık dansı nedeniyle Kültür Bakanlığı yetkilisiyle tutuklandı.

İran Kültür Bakanlığı yetkilisini dans yaktı
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İran'da genç erkek ve kadınların kamuya açık dansı nedeniyle Kültür Bakanlığı yetkilisi tutuklandı.

Genç erkek ve kadınların, İran'ın en kutsal şehri görülen Meşhed'deki bir alışveriş merkezinde dans etmesi, kentteki yerel Kültür Bakanlığı yetkilisinin tutuklanmasına yol açtı.

Mizan Online haber ajansında yer alan açıklamada "Meşhed'deki kültür bakanlığı ve İslami rehberlik yöneticisi kamu ahlakına zarar vermek ve kanunlara uymamaktan dolayı tutuklandı" dendi

Salı günü gerçekleşen söz konusu olayda  genç erkek ve kadınların bir alışveriş merkezinde dans ettiği ve sahnedeki şarkıcıya eşlik ettiği görülüyor.

Olayın yaşandığı alışveriş merkezinin sözcüsü Mohsen Afşar, ISNA'ya yaptığı açıklamada müşteri çekmek için bir kura etkinliği yaptıklarını ve kazanana otomobil hediye ettiklerini söyledi. 

Afşar'a göre etkinlikte sahne alan şarkıcı da resmi izne sahipti.  Etkinliğe 10.000-12.000 kişinin katıldığını söyleyen Afşar 'bazı kişilerin ise İran'daki normlara uygun olmayan şekilde hareket ettiğini' söyledi.

Ancak Tasnim haber ajansında yer alan haberde alışveriş merkezinin söz konusu etkinliği düzenlemek için izni olmadığı belirtildi.

Tutuklama kararı Tahran'ın reformcu belediye başkanı Muhammed Ali Necefi'nin istifasının ardından geldi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde geleneksel danslar içeren bir etkinliğe katıldığı gerekçesiyle muhafazakarların hışmına uğrayan Necefi'nin tutuklanmakla tehdit edildiği basına yansımıştı. İran'daki şeriat kurallarına göre kamuya açık alanlarda dans etmek yasak. 

dans , iran kültür bakanlığı , tutuklama
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