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  4. 06 Temmuz 2017 23:13

İran lideri: ''Şamarı indirmeliyiz...''

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, füze alanındaki çalışmaların arttırılması çağrısında bulundu.

İran lideri: ''Şamarı indirmeliyiz...''
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İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Devrim Muhafızları Ordusu’na füze alanındaki çalışmaların arttırması çağrısında bulundu.

Devrim Muhafızları üst düzey komutanlarının hazır bulunduğu toplantıda konuşan Hamaney, "Olabildiğince füze alanındaki çalışmaları arttırın. Düşmana şamarı indirmeliyiz" diye konuştu.

Hamaney, "Düşman, füze çalışmalarımızı hassasiyetle izliyor. Bu da, bu alandaki çalışmaların önemini gösteriyor" dedi.

KONUŞMA AÇIKLANMAMIŞ

İran liderinin resmi internet sitesinden dün yayınlanan konuşmanın, İran’ın, Suriye’de Deyru’z Zur kentindeki DEAŞ hedeflerine yönelik 18 Haziran’da düzenlediği füzeli saldırıdan birkaç saat sonra yapıldığı ortaya çıktı. Konuşma metninin neden şimdiye kadar açıklanmadığının sebebi bilinmiyor.

İran’ın füze programını yakından izleyen ABD, geçen aylarda Tahran yönetimine karşı bir dizi yaptırım kararları almıştı.

DHA

devrim muhafızları ordusu , füze , ali hamaney , abd , gelişme