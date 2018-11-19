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  4. 19 Kasım 2018 18:04

İran liderinden Türkiye mesajı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye ile ilişkilerini daha da güçlendireceğini açıkladı.

İran liderinden Türkiye mesajı
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD yaptırımlarına rağmen ülkesinin aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bölge ülkelerle ilişkilerini daha da güçlendireceğini söyledi.
Türkiye sınırına yakın Hoy kentinde halka seslenen Ruhani, ABD’nin İran’a karşı başlattığı yaptırımlara değinerek, " ABD, İran milletiyle kardeş Türkiye, Azerbaycan ve Irak milletlerinin ilişkisini zayıflatamayacak. Komşularımızla ilişkilerimiz daha da güçlendireceğiz "dedi.

ABD’nin ekonomik baskılarla İran’ı benimsediği yüce hedeflerinden alıkoyamayacağını söyleyen Ruhani ekledi, " Bağımsız ve özgür kalmaya devam edeceğiz ve ABD’ye boyun eğmeyeceğiz. Bize bu ekonomik savaşı dayatanlara karşı ellerimizi yukarı kaldırmayacağız."

ABD’nin uyguladığı petrol ambargosuna rağmen İran’ın petrol satışını önleyemeyeceğini savunan Ruhani, petrol ihraç etmeye devam edeceklerini kaydetti.

DHA

ruhani , türkiye , ilişki
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