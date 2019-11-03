İran liderinden zehir zemberek açıklamalar !

İran’ın ruhani lideri Ali Hamaney, gündem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hamaney, son dönemde tekrar gerilen ABD-İran ilişkileri hakkında konuşurken Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u sert bir dille eleştirdi.

Hamaney, “Fransa Cumhurbaşkanı Tahran ve Amerika arasındaki bütün sorunların tek bir toplantı ile biteceğini söylüyor. O ya tamamen saf ya da Amerika’nın suç ortağı” dedi.

İran’ın ruhani lideri Hamaney, İranlı öğrencilerle bir araya geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Eylül ayında gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ABD Başkanı Donald Trump’ı bir araya getirmeye çalışmış fakat başarısız olmuştu.

Öte yandan Hamaney, ABD’nin uyguladığı yaptırımlara boyun eğmeyeceklerini söyledi. Hamaney, “Amerika’nın verdiği zararı durdurmanın bir yolu Amerika ile bütün görüşmeleri yasaklamaktır. Bu, İran’ın Amerikan baskısına boyun eğmeyeceği anlamına gelir. Düşmanla müzakere ederek sorunlarımızı çözeceğimizi düşünen yüzde yüz yanılıyordur” dedi.