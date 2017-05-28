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  4. 28 Mayıs 2017 21:04

İran, PJAK saldırısından Türkiye'yi sorumlu tuttu

Türkiye sınırına yakın bir bölgede dün akşam terör örgütü PKK’nın İran kolu PJAK’ın saldırısı sonucu iki askerini kaybeden İran, olaydan Türkiye’yi sorumlu tuttu.

İran, PJAK saldırısından Türkiye'yi sorumlu tuttu
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İran Emniyet Genel Müdürlüğü Sınır Muhafızları Komutanı General Kasım Rızayi, 2 İranlı askerin ölümü 7 askerin yaralanmasıyla sonuçlanan PJAK’ın düzenlediği saldırıya sert karşılık vereceklerini ifade etti.

İranlı General, "Kesinlikle bu eyleme sert karşılık vereceğiz. Olaydan Türkiye’yi sorumlu görüyoruz. Diplomatik kanallardan da konuyu takip ediyoruz ve bu konuda ilk adımları da atmış bulunmaktayız" diye konuştu.

Dün akşam Hakkari sınırına yakın bir bölgede PJAK’la İran güvelik güçleri arasında çıkan çatışmada biri binbaşı, diğeri asteğmen 2 asker hayatını kaybetmiş, 7 askerde yaralanmıştı.

PJAK, uzun zamandan beri İran’la çatışmazlık içinde bulunuyordu.

DHA

türkiye , pjak , saldırı , suçlu , iran