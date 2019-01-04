İran savaş gemisi gönderiyor

Reuters haber ajansının haberine göre, Tahran yönetimi ABD'nin arka bahçesine savaş gemisi gönderecek.

İran'dan flaş hamle. Amiral Touraj Hasnai Moqaddam'a dayandırılan haberde, İran'ın Atlas Okyanusu'na savaş gemisi göndereceği ifade edildi. Bu hamle, ABD'nin İran civarında uçak gemisi konuşlandırmasına cevap olarak görülüyor.



İRAN DENİZ KUVVETLERİ DOĞRULADI



İran resmi ajansı IRNA'da habiri doğruladı. İran Deniz Kuvvetleri Komutan Vekili Tuğamiral Turec Hasani Mukaddem, İran donanmasının mart ayından itibaren 5 ay süreyle Atlas Okyanusu'nda bulunacağını söyledi. Donanmanın bu yolculukta yerküre etrafında dolanacağını kaydeden Mukaddem, Asya'nın en ileri teknolojisine sahip olan ve İran ordusu envanterine kısa süre önce eklenen savaş gemisi Sehend'in de filoya eşlik edeceğini aktardı. Mukaddem ayrıca İran ordusundaki 59. Donanma'nın Hint Okyanusu'nda Aden Körfezi'nde bulunduğunu hatırlatarak, okyanusta İran'ın çıkarlarını koruyan söz konusu donanmanın görev süresinin ise 2 ay sonra biteceğini açıkladı. İranlı komutan, stratejik deniz kuvvetlerinin uzak sulardaki sürekli varlığının İran çıkarlarını koruma amaçlı olduğunu savundu.



Bir helikopter iniş pistine sahip 96 metre uzunluğunda, denizden karaya ve denizden havaya ateşlenebilen füzelere ve gelişmiş radarlara sahip olduğu açıklanan Sehend adlı savaş gemisi, 1 Aralık 2018'de Hürmüz Boğazı'nda düzenlenen törenle suya indirilmişti.Sehend adlı geminin 5 aya kadar açık denizlerde kalabilme kapasitesine sahip olduğu belirtilmişti. İran, ilk yerli savaş gemisi Cemaran'ı 2010 yılında Basra Körfezi'ndeki deniz filosuna eklemişti.