İran Suriye gerginliğinde tarafını belli etti !

İran, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'yi hedef alan açıklamalarının ardından, "Olası bir saldırıda Şam'ın yanında yer alacağız" dedi.



ABD Başkanı Trump'ın Rusya ve Suriye'yi hedef alan Twitter mesajlarının ardından İran'dan açıklama geldi. İran, "Suriye'ye olası bir saldırıda Şam'ın yanında yer alacağız" açıklamasında bulundu.

İRAN, SURİYE'YE DESTEK VERECEĞİNİ AÇIKLADI

Şam'ı ziyaret eden İran'nın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD'nin olası saldırısına karşı Suriye hükümetinin yanında olduklarını belirtti.

Velayeti, "Suriye'ye olası bir saldırıda Şam'ın yanında yer alacağız" açıklamasında bulundu.

"KİMYASAL SİLAH KULLANIMINI MAHKUM EDİYORUZ"

Öte yandan, Brezilya'da temaslarda bulunan Zarif, havaalanında yaptığı açıklamada, "İran'ın kimyasal silahlarla ilgili tutumu çok açıktır. Biz kimyasal silahın kim tarafında kim aleyhine olursa olsun kullanımını mahkum ediyoruz" dedi.

"ABD'NİN DESTEKLEDİĞİ TERÖRİSTLERİN DURUMU İYİ DEĞİL"

Zarif, Siyonist rejim ve Amerika'nın çeşitli aşamalarda teröristlere moral vermek için müdahalede bulunduklarını savunarak, ''Amerika'nın Suriye'de desteklediği teröristlerin durumu iyi değildir ve onlar her gün yeni yenilgilerle karşı karşıya kalıyorlar'' dedi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Esad rejiminin başlıca havaalanları ve askeri üsleri ABD saldırısı tehlikesi nedeniyle boşalttığını iddia etti.

"AKILLI FÜZELER TERÖRİSTLERE FIRLATILMALI"

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye yönelik saldırı yapılacağını son attığı tweet'lerle duyurmuştu.

Trump'ın söz konusu açıklamalarına Rusya'dan jet yanıt verilmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zarahova, "Akıllı füzeler meşru hükümetlere değil, teröristlere doğru fırlatılmalı" mesajını Facebooküzerinden paylaşmıştı.