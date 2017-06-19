İran Suriye'yi böyle vurdu !

İran devlet televizyonu, IŞİD kontrolündeki Suriye'nin Deyru'z Zur kentine yönelik Devrim Muhafızları tarafından yapılan füze saldırısının görüntülerini yayınladı.

İran'ın Suriye'deki insansız hava araçları tarafından çekilen görüntülerde, IŞİD karargahı olduğu belirtilen alanın vurulduğu görünüyor.

İran, başkent Tahran'da 7 Haziran'da yapılan ve IŞİD'in üstlendiği saldırılara misilleme olarak dün gece 6 orta menzilli balistik füze Suriye'ye fırlattı.

Füzelerin, İran'da çoğunluğu Sünni mezhebine bağlı insanların yaşadığı Kürdistan ve Kirmanşah illerinden fırlatılması dikkat çekti.

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif, İran'ın düzenlediği saldırının "uyarı" niteliği taşıdığını ve muhatabının "teröristlerin bölgedeki ve uluslararası destekçileri " olduğunu ifade etti.