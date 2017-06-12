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  4. 12 Haziran 2017 14:35

İran televizyonundan şoke eden görüntüler

İran'da terör örgütü DEAŞ'ın geçen hafta düzenlediği saldırıya ilişkin çarpıcı bir görüntü yayınlandı.

İran televizyonundan şoke eden görüntüler
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İran'da geçen hafta terör örgütü DEAŞ tarafından parlamento binası ve Humeyni Türbesi'nin önünde düzenlenen eş zamanlı saldırıların etkisi sürerken, İran televizyonu tarafından yayınlanan yeni görüntülerde bir sivilin teröristlerin elinden ilginç bir şekilde kurtuluşu dikkat çekiyor.

Press TV tarafından yayınlanan görüntülerde Humeyni Türbesi'nin önünde etrafa uzun namlulu silahla ateş ederek ilerleyen iki DEAŞ teröristi görülüyor. Bu sırada hiçbir şeyden habersiz şekilde yolda yürüyen bir İranlı sivil görüntüye giriyor. Teröristler yanına giderek silah doğrulttukları İranlı ile bir süre konuşuyor ancak ateş açmıyor. daha sonra teröristler yola doğru ilerlerken İranlı sivilin ise sakin bir şekilde türbeye girdiği görülüyor.

 
 

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