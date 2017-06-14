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  4. 14 Haziran 2017 13:20

İran Türkiye'ye olan borcunu doğalgaz ile ödedi

İran, doğalgaz fiyatlarını yüksek tuttuğu gerekçesiyle Türkiye'ye ödemesi gereken 1.9 milyar dolarlık tazminatın 800 milyon dolarlık kısmını doğalgazla ödedi.

İran Türkiye'ye olan borcunu doğalgaz ile ödedi
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Doğalgaz fiyatlarını yüksek tuttuğu gerekçesiyle, Türkiye’ye 1,9 milyar dolar tazminat ödemesi gereken İran, bu miktarın 800 milyon dolarlık kısmını doğalgazla ödediğini açıkladı.

İran İslamî Şura Meclisi Enerji Komisyonu üyesi Esedullah Karahani, Petrol Bakanı Zengene, Türkiye'ye olan borcun 800 milyon doları doğalgaz teslimatı ile ödendiğini açıkladı. İran’da bir haber ajansından yapılan haberde; Karahani, Bakan Zengene bu açıklamayı enerji komisyonunun oturumunda ifade ettiği, borcun geriye kalan kısmı da yine doğalgaz verilerek kapatılacağını belirtti.

Türkiye, İran’ın doğalgaz fiyatlarını yüksek tuttuğunu iddia ederek konuyu Uluslararası Tahkim Mahkemesi’ne taşımıştı. Uluslararası Tahkim, İran’ın doğalgazda yüzde 10-15 indirime gitmesini, aynı zamanda bunun 2011 yılından itibaren uygulamasına karar vermişti. Mahkeme’nin kararında ayrıca Türkiye’ye 1,9 milyar dolar tazminat ödenmesi de yer almıştı.

İHA

borç , türkiye , ödeme , doğalgaz , iran