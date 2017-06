İran ve Esad rejimi anlaştı ! PKK'ya...

İran ve Esed rejimi, terör örgütü PYD/PKK ile Afrin’den Akdeniz’e inecek bir 'terör koridoru' üzerinde anlaştı. İranlı general Kasım Süleymani, Nubbul kasabasındaki görüşmede PKK’ya, Türkiye’nin güney sınırındaki 150 kilometrelik güzergah boyunca destek vermeyi vadetti.

ABD destekli terör örgütü PKK/PYD, İran'ın ve Esed'in desteğiyle Afrin'den Akdeniz’e inme planı yapıyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, Esed’in komutanlarından General Suheyl Haydar ve İran’ın yurtdışı operasyonlarından sorumlu ‘kasap’ Kasım Süleymani, Afrin güneyindeki Nubbul’de bir toplantı yaptı. Toplantıya PKK/PYD’lilerle birlikte ‘Acilciler’ olarak bilinen Mukaveme Suri’ isimli terör örgütünün temsilcileri de katıldı. Gizli toplantıda PYD’nin Afrin’den Akdeniz’e ulaşması için 150 kilometrelik zikzaklı güzergahta nasıl ilerlemesi gerektiği ele alınırken, Kasım Süleymani ve Esed temsilcileri Türkiye’nin güney sınırı boyunca terör örgütüne her türlü desteği verebileceklerini anlattı. Yapılan görüşmelerde Suriye PKK’sı Akdeniz istikametinde ilerlerken, örgüte kara desteği dışında Esed ordusuna bağlı hava birliklerinin de destek vermesi kararlaştırıldı.



‘SINIRDA MUHALİF İSTEMİYORUZ’



Esed ve İranlı yetkililer, Akdeniz’e açılmak için muhaliflerin elindeki İdlib’e saldırmaya hazırlanan PKK/PYD’nin, denize ulaşma planını ‘en geç 9 ay içinde’ gerçekleştirebileceğini düşünüyor. Plana göre Akdeniz koridoru Afrin'den başlayarak şu istikamette ilerleyecek: Dar et Izze, Atme, Sarmada, Bab el Hava, Harim, Salkin, Derkuş, Yakubiye, Cenudi, Hırbit el Cuz, Cisr eş Şugur, Aynel Beyda, Cebel Ekrad, Han el Cuz, Türkmen Dağı ve Kesep. Görüşmede Türkiye sınırının tamamının rejim ve PYD kontrolüne geçmesi ve sonrasında işbirliğinin devam etmesi de konuşuldu. Öte yandan Yarubiye Sınır Kapısı’ndan Kesep-Akdeniz’e uzanan 911 kilometrelik hatta muhalif unsur kalmaması ve Türkiye’nin Suriye ile tüm bağlarının koparılması gerektiği vurgulandı.



MÜLTECİ KAMPINI VURDULAR



Mayıs ayı içerisinde gerçekleşen toplantı sonrası PYD tarafından batı yönünde 5 saldırı gerçekleştirildi. Teröristlerin ağır kayıplar verdiği saldırılar muhaliflerce püskürtüldü. PYD militanlarının Der Ballut, Cenderes ve Kala Saman bölgelerinden Atme yönüne düzenlediği uzun menzilli silah ve havan topu saldırılarında mülteci kampları da vurulan hedefler arasında yeraldı. Son 20 günde PYD saldırılarında 7 sivil hayatını kaybetti.



DİKKAT DAĞITMA GİRİŞİMİ



Afrin’de konuşlu terör örgütünün artan saldırıları karşısında Türk Silahlı Kuvvetleri sınırın Türkiye tarafında güvenlik önlemlerini artırdı. Bölgeye asker, silah ve zırhlı takviyesi gerçekleştiren TSK, Suriye PKK’sı cephesinde yaşanan her hareketliliği yakından izliyor. PKK’nın Hatay-Amanos bölgesinde askeri birliklere dönük saldırıları Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de yoğunlaşan dikkatini dağıtma girişimi olarak yorumlanıyor.



ESAD’DEN TAKVİYE BİRLİK



Bu arada rejime bağlı askerler ve Kasım Süleymani komutasındaki 800 kişilik takviye birlik, PKK/PYD’ye bölgesine sevk edildi. Rejim-İran ittifakı tarafından, 15 Tank, 9 zırhlı taşıyıcı ve çok miktarda silah ve cephane de Suriye PKK’sına teslim edildi. Gönderilen kuvvetlerden önemli bölümü Der Ballut’a sevk edilirken bir kısmı da Tinneb’de mevzilendi.