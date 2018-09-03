İran ve Rusya'dan İdlib açıklaması

Avrupa Birliği'nden İdlib uyarısı; "İdlib'e olası bir saldırı, zaten yeterince acı çekmiş halk üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurabilir..." ifadesi kullanıldı. İran ve Rusya'dan da açıklamalar peş peşe geldi...

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, " İdlib'e olası bir saldırı, zaten yeterince acı çekmiş halk üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurabilir." dedi. Mogherini, AB Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı açılış konuşmasında, Suriye'de savaşın henüz bitmediğini belirterek "İdlib'e olası bir saldırı zaten yeterince acı çekmiş halk üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Şu haftalarda bunu engellemek için elimizden geleni yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

GÖÇ DALGASI BAŞLAYABİLİR

Ortadoğu'daki bir diğer sorun olan İsrail-Filistin gerginliğinin de arttığına ve iki devletli çözüme ulaşmanın gittikçe zorlaştığına dikkati çeken Mogherini, "Tüm dünya, kaos anına doğru ilerliyor ancak burada sorulması gereken soru, bu sadece 'anlık' mı, yoksa uzun dönemli bir trend mi?" ifadelerini kullandı.

Suriye'de muhaliflerin son kalesi İdlib'de 4 milyona yakın sivil, Esad rejimi ve destekçilerinin olası operasyonundan endişe duyuyor. Stratejik konumdaki İdlib'de yaşanabilecek herhangi bir çatışmanın, Türkiye ve Avrupa'ya büyük bir göç dalgasını tetiklemesi ihtimali bulunuyor.

LAVROV: AKTİF ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ

Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov da İdlib'le ilgili açıklamalarda bulundu. Rus Bakan, "Türk mevkidaşlarımızla, Suriye hükümetiyle, Astana formatının katılımcıları olarak İranlı mevkidaşlarımızla karada teröristlerle normal silahlı muhalifleri ayırmak ve bu arada sivillerin zarar görmemesi için aktif şekilde çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Lavrov ayrıca; Suriye'nin muhaliflerin elinde bulunan İdlib vilayetindeki duruma sonsuza kadar tolerans gösterilemeyeceğini söylediğini duyurdu.

BM 3 MİLYON SİVİLİN HAYATINDAN ENDİŞELİ

Birleşmiş Milletler ise yaptığı açıklamalarda Astana sürecinin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran'a konuyu diyalog yoluyla çözmeleri için daha fazla zaman tanınması gerektiğini belirtiyor ve kentte yaşayan yaklaşık 3 milyon sivilin varlığına dikkat çekiyor.

İRAN: ÜÇLÜ ZİRVEYE İYİMSER BAKIYORUZ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Tahran'da düzenlenecek Türkiye-İran-Rusya üçlü liderler zirvesiyle, Suriye sorunun tam çözülmesinin olası olmadığını, ancak zirveden çıkacak sonuçlar konusunda iyimser olduklarını söyledi.

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kasımi, Suriye sorunun çözümüne yönelik 7 Eylül Cuma günü Türkiye, İran ve Rusya liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek üçlü liderler zirvesini değerlendirdi.

Kasımi, "Suriye gibi uzun süredir devam eden karmaşık bir sorunun bir toplantıyla yüzde 100 çözüleceği beklenmiyor. Suriye'deki terörizmle mücadele ve barışın geri dönüşünü amaçlayan Tahran'daki üçlü liderler zirvesi, mutlaka daha fazla adımların atılmasına yardımcı olacaktır. Bu zirveden çıkacak sonuçlar konusunda iyimserim" diye konuştu.