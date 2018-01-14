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  4. 14 Ocak 2018 11:16

İran zafer ilan etti ! ABD'ye mesaj gönderdi...

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD Başkanı Trump'a mesaj göndererek zafer ilan etti.

İran zafer ilan etti ! ABD'ye mesaj gönderdi...
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İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD Başkanı Trump’ın nükleer anlaşmayı bozma çabalarının ardından zafer ilan etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın bütün çabalarına rağmen, İran’la P5+1 ülkeleri arasında üç yıl önce imzalanan nükleer anlaşmanın bozulmamasının ardından, Tahran’dan zafer açıklaması geldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün devlet televizyonunda canlı yayımlanan açıklamasında, anlaşmayı ‘uzun ömürlü zafer’ olarak nitelendirdi.

Ruhani, “Amerikan yönetimi nükleer anlaşmayı bozmayı başaramadı. Tekrarlayan girişimlerine rağmen, Trump anlaşmayı bozamadı. Anlaşma, İran için uzun ömürlü bir zafer” dedi.

ABD’den başka karşı çıkan yok!

İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) tarafından 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma, seçim kampanyası döneminden beri Trump'ın en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkat çekiyordu. Ancak ABD dışında anlaşmaya itiraz eden taraf ülke yok.

Perşembe günü Belçika'nın Brüksel kentinde İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüşmelerinin ardından Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanları, Washington'a 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmayı sürdürmesi konusunda çağrı yapmıştı. Çin ve Rusya da ABD’nin anlaşmayı bozmasının uluslararası dengelerde büyük sıkıntı yaratabileceğini defalarca belirtmişti.

Cuma akşamı ABD Başkanı Donald Trump, İran'a nükleer anlaşma kapsamında sağlanan yaptırım muafiyetini "son kez" uzatmıştı. Trump yönetimi, İran'a yönelik nükleer yaptırımların muafiyet süresini 120 gün uzatma kararı alırken, anlaşmadaki ‘hataların düzeltilmesi’ için son kez şans verdiğini ifade etmişti. ABD’nin eş zamanlı olarak İran’a yeni yaptırımlar getirmesi dikkat çekmişti.

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