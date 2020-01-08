İran’da 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü: Kurtulan yok

İran’dan Kiev’e gitmek üzere hareket eden Ukrayna Hava Yolları’na ait içerisinde mürettebatla birlikte 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra alev alarak düştü. Olay yerine ekipler sevk edilirken, kazada kurtulan olmadığı bildirildi. Uçağın düşme anı, İran International TV kanalında yayınlandı.



Ukrayna Hava Yolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, İran’ın başkenti Tahran’ın 40 kilometre güneyindeki İmam Humeyni Havalimanı’ndan, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmek üzere kalkış yaptı. İçerisinde mürettebatla birlikte 180 kişinin bulunduğu belirtilen uçak, kalkıştan kısa süre alev aldı. Ardından irtifa kaybeden yolcu uçağı, Tahran’a yakın Parand bölgesinde düşerken meydana gelen patlamada ile gökyüzü aydınlandı. Uçağın, ilk belirlemelere göre teknik bir arıza sonucu düştüğü öne sürülürken, kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"KURTULAN YOK"

Fars Haber Ajansı, Parand bölgesinde düşen uçakta ilk belirlemelere göre kurtulan olmadığını bildirdi.





DÜŞME ANLARI KAYDEDİLDİ

Uçağın düşme anları amatör kameralarca kaydedildi. İran International TV kanalında yer alan bu görüntülerde uçağın havada ateş aldığı ve düştüğü anda da gökyüzünü aydınlatan bir patlamanın yaşandığı görüldü.