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  4. 16 Şubat 2020 17:26

İran’da 5.8 büyüklüğünde deprem

İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ve Hürmüz adalarında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can kaybı yaşanmadığı, bazı binaların hasar gördüğü bildirildi.

İran’da 5.8 büyüklüğünde deprem
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Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada merkez üssü Keşm Adası olan 5,8 büyüklüğündeki depremin yerin 13 kilometre derinliğinde ve yerel saatle 16.00’da meydana geldiği belirtildi. Aynı bölgede 5.8 büyüklüğündeki depremden önce 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

Keşm Valisi Ali Rıza Nasri depremde herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirterek, ”Bazı hasar görmüş binalar var. Bunlar ile alakalı da çalışmayı başlattık” dedi.

İHA

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deprem , iran
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