İran'da kömür madeninde patlama

İran resmi medyası, ülkenin kuzeyinde yer alan Gülistan eyaletindeki bir kömür madeninde büyük bir patlama meydana geldiğini bildiriyor.

Patlamada toprak altında kalan 50'den fazla bazılarının yaşamını yitirdiği aktarılıyor. Yerel medya, mahsur kalan madencilerin sayısını 80 olarak veriyor.

Zemestanyurt kömür madeninde yerel saatle 12.45'te gerçekleşen patlamadan sonra en az bir düzine yaralı hastanelere kaldırıldı.

Kurtarma operasyonu devam ediyor.

İran, geçen yıl 1 milyon 680 bin ton kömür çıkardı ve bu rakam önceki yıllara göre fazla. Çıkarılan kömürün yalnızca küçük bir kısmı ihraç ediliyor, çoğunluğu yerel sanayide kullanılıyor.