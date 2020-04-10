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  4. 10 Nisan 2020 17:01

İran'da korkunç görüntüler! Tünel böyle çöktü

İran’da yapımı devam eden bir tünelin üzerinden kopan dev kaya kütleleri tünelin giriş bölümüne düştü. Meydana gelen olayda şans eseri yaralı ve ölen olmadığı belirtildi.

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İran'nın Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletinde Patave ile Dehdeşt ilçeleri arasında bulunan tünelde işçilerin çalıştığı sırada dağdan kopan dev kaya parçaları tünelinin girişini kapattı. Çalışanlar tarafından kayda alınan görüntüde, işçilerin kaya parçalarının hareket etmesi üzerine çöküş gerçekleşmeden alandan kaçtığı görüldü. İran devlet televizyonu, yerel yetkililere dayandırarak, çökmenin aşırı yağışlar nedeniyle meydana geldiğini duyurdu. Tünelin giriş bölümünün hasar aldığı açıklanırken, olayda can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı bildirildi.
 

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