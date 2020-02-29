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  4. 29 Şubat 2020 15:50

İran'da korona öfkesi! Hastaların tutulduğu sağlık ocağı ateşe verildi

İran'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e yükselirken, iddiaya göre virüs teşhisi konan hastaların getirildiği sağlık ocağı öfkeli kalabalık tarafından ateşe verildi.

İran'da korona öfkesi! Hastaların tutulduğu sağlık ocağı ateşe verildi
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İran’ın güneyinde yer alan Bender Abbas şehrinde korona virüsü tespit edilenlerin bir sağlık ocağına getirilerek hastalarla aynı odalarda tutulduğu iddia edildi. Haberi alan öfkeli kalabalık, sağlık ocağını yaktı. Hürmüzgan Üniversitesi Halkla İlişkiler Müdürü Fatıma Nuruziyan, Bender Abbas şehrinde yalan bir haberin yayıldığını ve hiçbir şekilde söz konusu sağlık merkezinde korona virüsü teşhisiyle yatan hastanın bulunmadığını açıkladı. Korona virüsü teşhisi konan hastaların Bender Abbas şehrinde Şehit Muhammedi hastanesinde belirlenen özel bir alanda karantina altında tutulduklarını söyleyen Nuruziyan, halktan bu konudaki yalan haberlere itibar etmemelerini istedi.

İran’da korona virüsü vaka sayısı 593, ölü sayısı ise 43 olarak açıklanmıştı.

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İHA

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