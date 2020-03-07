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  4. 07 Mart 2020 15:43

İran'da koronavirüs kurbanları böyle gömülüyor

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin gömüldüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Cenazelerin kazılan mezarlara karga tulumba atılması dikkat çekti.

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Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan sınır komşumuz İran'da ölenlerin yaka paça gömüldüğü görüntüler sosyal medya hesabından paylaşıldı. Çok sayıda mezar kazılarak korona virüsü kurbanlarının cesetlerinin gömüldüğü belirtiliyor.

İran’da korona virüsü nedeniyle ülke genelinde vaka sayısı 5 bin 823 şeklinde açıklanırken ölü sayısının ise 145 olduğu belirtildi. Mezarların çok derin olması, kireçlenmesi, derine indirilirken de tedbir alınmaması cenazelerin adeta atılması ise dikkat çekti.

İHA

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cenaze , iran , koronavirüs
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