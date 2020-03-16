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  4. 16 Mart 2020 14:12

İran'da koronavirüse 129 kurban daha

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle 129 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 853'e, vaka sayısı ise 14 bin 991'e yükseldi.

İran'da koronavirüse 129 kurban daha
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İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 129 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 853’e, virüs tespit edilenlerin sayısının ise 14 bin 991’e çıktığını açıkladı.

İRAN’DA 'MASKELİ' YAŞAM
İran’ın başkenti Tahran’da halkın koronavirüsten korunmak için maske ve eldiven taktıkları anlar DHA kameralarınca kaydedildi. İnsanların gündelik yaşamlarına devam ettikleri görülürken; hepsinin maske ve eldivenle alışveriş yaptıkları kameralara yansıdı.

DHA

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iran , koronavirüs , corona virüs
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