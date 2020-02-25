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  4. 25 Şubat 2020 07:26

İran'da peş peşe depremler

İran'ın batısındaki Hoy şehrinde 4,3 büyüklüğünde ardından da 3.7 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

İran'da peş peşe depremler
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, saat 02.44'te merkez üssü Hoy kenti olan yaklaşık 7 kilometre derinlikte 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. İkinci deprem ise saat 03.08 sıralarında yaklaşık 8 kilometre derinlikte 3.7 büyüklüğünde gerçekleşti. 

23 Şubat pazar günü saat 08.53'te aynı bölgede meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde Türkiye-İran sınırındaki Van'ın Başkale ilçesine bağlı Kaşkol, Güvenlik, Gelenler ve Özpınar köylerindeki tek katlı kerpiç evler ve ahırların büyük bölümü yıkılmıştı. Depremde Özpınar köyünde enkaz altında kalan 4'ü çocuk 6 kişinin,Güvenlik köyünde ise 3 kişinin cansız bedeni çıkarılmış, 54 kişi ise yaralıolarak kurtarılmıştı.
 

DHA

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