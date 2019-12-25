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  4. 25 Aralık 2019 13:26

İran’da savaş uçağı düştü

İran'ın yarı resmi haber ajansı ILNA, MiG tipi savaş uçağının sabah saatlerinde düştüğünü açıkladı. Uçakta bulunan pilotların yaşamını yitirdiği belirtildi.

İran’da savaş uçağı düştü
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İran Hava Kuvvetleri’ne ait bir savaş uçağı test uçuşu sırasında düştü.

İran devlet televizyonunun haberine göre, savaş uçağı test uçuşu sırasında ülkenin kuzeybatısındaki Erdebil eyaletinde bulunan Sebalan Dağı’na düştü. Uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğü ve uçaktaki pilotların hayatını kaybettiği duyuruldu.

Reuters’ın haberinde uçakların MiG tipi savaş jeti olduğu açıklanırken yrı resmi haber ajansı ILNA iki pilotun da yaşamını yitirdiğini aktardı. Kızılay’a ait bir helikopterin bölgede arama çalışmalarına katıldığı belirtildi.

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