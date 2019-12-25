İran’da savaş uçağı düştü

İran Hava Kuvvetleri’ne ait bir savaş uçağı test uçuşu sırasında düştü.

İran devlet televizyonunun haberine göre, savaş uçağı test uçuşu sırasında ülkenin kuzeybatısındaki Erdebil eyaletinde bulunan Sebalan Dağı’na düştü. Uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğü ve uçaktaki pilotların hayatını kaybettiği duyuruldu.

Reuters’ın haberinde uçakların MiG tipi savaş jeti olduğu açıklanırken yrı resmi haber ajansı ILNA iki pilotun da yaşamını yitirdiğini aktardı. Kızılay’a ait bir helikopterin bölgede arama çalışmalarına katıldığı belirtildi.