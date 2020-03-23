İran'da sel felaketi: Ölü sayısı 7'ye yükseldi

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, ülkede 7 eyalette meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini söyledi.

Fars Haber Ajansına göre, Halidi, "Şiddetli yağış nedeniyle Hürmüzgan, Buşehr, Fars, Sistan-Beluçistan, Kum, Giylan ve Kirman eyaletlerinde sel felaketi yaşandı. 7 kişi öldü, 9 kişi yaralandı." dedi.

Halidi, Hürmüzgan eyaletine bağlı Rudan ilçesinde ise 2 kişinin kayıp olduğunu ifade etti.

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Halidi, dün yaptığı açıklamada, sel felaketinde 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını bildirmişti.