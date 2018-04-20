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  4. 20 Nisan 2018 23:47

İran'da ''Türkçe'' tartışması ! Türkler tepki gösterdi

İran, Rusya'ya Farsça ve Rusça'nın karşılıklı olarak okullarda "ikinci dil" olarak öğretilmesini teklif götürünce Türkler tepki gösterdi.

İran'da ''Türkçe'' tartışması ! Türkler tepki gösterdi
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İran, Rusya’ya Farsça ve Rusça'nın karşılıklı olarak iki ülkedeki okullarda "ikinci dil" olarak öğretilmesi teklifinde bulundu.

İran'ın 80 milyonluk nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan İranlı Türkler, hükümetin okullarda Türkçe yerine Rusça öğretme teklifine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Rusya'nın başkenti  Moskova'yı ziyaret eden İran Eğitim ve Öğretim Bakanı Muhammed Bethai, Duma  Meclisi Bilim ve Eğitim Komitesi Başkanı Vyacheslav Nikonov'la bir araya geldi.

Görüşmede, Nikonov'a Farsça ve Rusça'nın karşılıklı olarak iki  ülkedeki okullarda ikinci dilolarak öğretilmesi teklifinde bulunan Bethai, bu  teklifi Rusya Eğitim Bakanı ile de paylaştığını söyledi.

Bethai, "İran hükümeti, ikinci dil olarak İngilizce'nin tekelini  kırmayı ve diğer dilleri özellikle de Rusça'yı ülkede yaygınlaştırmayı  hedefliyor." dedi.

Duma Meclisi Bilim ve Eğitim Komitesi Başkanı Nikonov'un da ülkesinin  teklife olumlu baktığını belirterek, bazı Rus eğitim merkezlerinde ikinci bir dil  olarak öğretilen Çin diliyle birlikte Farsça öğretiminin de planlandığını ifade  etti.

ÜLKEDEKİ TÜRKLER TEPKİ GÖSTERDİ

İran'ın, Rusya’ya Farsça ve Rusça'nın karşılıklı olarak iki ülkedeki  okullarda "ikinci dil" olarak öğretilmesi teklifinde bulunması, uzun yıllardır  Türkçe'nin ikinci dil olarak öğretilmesini talep eden İranlı Türklerin tepkisine  neden oldu.

İran'ın 80 milyonluk nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan İranlı  Türkler, hükümetin Türkçe yerine okullarda Rusça öğretme teklifine sosyal medya  üzerinden tepki gösterdi.

AA

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