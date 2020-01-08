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  4. 08 Ocak 2020 14:29

İran'dan 176 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili şok açıklama

İran'ın Tahran kentinde 176 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili tartışma yaratacak bir gelişme yaşandı. İran Sivil Havacılık Başkanı, ''Kara kutuyu Boeing'e vermeyeceğiz'' açıklamasını yaptı.

İran'dan 176 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili şok açıklama
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İran'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı kısa süre sonra teknik arıza nedeniyle düştü.

TARTIŞMA YARATACAK "KARA KUTU" KARARI
İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, PS-752 sefer sayılı uçakta uçaktan kimsenin sağ kurtulamadığını açıkladı. İran Sivil Havacılık Başkanı da "Kara kutuyu Boeing'e vermeyeceğiz" dedi.

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