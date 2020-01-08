İran'dan 176 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili şok açıklama

İran'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı kısa süre sonra teknik arıza nedeniyle düştü.
TARTIŞMA YARATACAK "KARA KUTU" KARARI
İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, PS-752 sefer sayılı uçakta uçaktan kimsenin sağ kurtulamadığını açıkladı. İran Sivil Havacılık Başkanı da "Kara kutuyu Boeing'e vermeyeceğiz" dedi.
Korkunç iddia: İran'da düşen uçak füzeyle mi vuruldu ?
İran’da 176 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü: Kurtulan yok
Haber3.com'a Google'da abone olun