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  4. 30 Ekim 2018 21:22

İran'dan ABD'ye ekonomi ve terörizm yanıtı

İran DIşişleri Bakanlığı SÖzcüsü Behram Kasımi, ABD Dışişişleri Bakanı Pompeo'nun İran ekonomisi hakkındaki sözlerini böyle değerlendirdi.

İran'dan ABD'ye ekonomi ve terörizm yanıtı
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD  Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran ekonomisi ve terörizmle mücadeleye ilişkin  açıklamalarının "avamca ve yanıltıcı" olduğunu söyledi.

Kasımi, bakanlığın resmi sitesinde yayınlanan açıklamasında, ABD'nin  İran'a karşı psikolojik savaş yürütmek istediğini ileri sürdü.

Pompeo'nun İran ekonomisi ile ilgili sözlerinin "avamca, yanıltıcı ve  çirkin" olduğunu savunan Kasımi, ABD'nin bölgedeki İran karşıtı planlarının yeni  olmadığını kaydetti.

Kasımi, İran ekonomisinin terörizmle mücadele ve diğer gelişmelere  rağmen yüzde 8 büyüdüğünü öne sürerek şu ifadelere yer verdi:

"ABD makamları, İran'a yönelik yaptırımlarda dünyadan gelen tepkilerin  üstünü örtmek için psikolojik savaş yürütüyor. ABD, bu stratejik hataları geride  bıraktığımız 40 yıl boyunca yaptı ve hep başarısız oldu."

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptırımlarla İran ekonomisini  zayıflattıklarını ve Tahran yönetiminin bölgede eskisi gibi aktif olamadığı  açıklamasında bulunmuştu.

AA

terörist , ekonomi , abd , iran
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