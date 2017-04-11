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  1. 11 Nisan 2017 23:44

İran'dan ABD'ye tehdit !

İran Savunma Bakanı, ABD'yi Suriye konusunda tehdit etti.

İran'dan ABD'ye tehdit !
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İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan, ABD'nin bir daha Suriye'ye saldırırsa bedelini ödeyeceklerini söyledi.

ABD'nin Suriye'ye saldırmasının ardından çok kızan İran, ABD'yi böyle tehdit etti.

Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu'yla yaptığı telefon görüşmesinde ABD'ye tehditler savuşturdu.

"ABD BİR DAHA SALDIRIRSA BEDELİNİ AĞIR ÖDERLER"

İran'ın resmi ajansı İRNA'nın haberine göre, ABD'nin uluslararası kanunlara aykırı davrandığını dile getiren Dehkan, "Amerikalılar Suriye'ye tekrar saldırmaları durumunda bunu ağır ödeyecekler. Bilmelidirler ki, saldırıları cevapsız kalmayacaktır." ded