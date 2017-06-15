İran'dan ABD'ye tepki

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un ülkesi hakkındaki ifadelerine tepki gösterdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, "Rejim değişimi yanlısı olan İran içindeki grupları destekliyoruz." sözlerine tepki gösterdi.



Kasımi, İran Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamasında, Tillerson'un sözlerinin "uluslararası kuralların açıkça ihlali ve müdahaleci" olarak tanımlayarak kınadı.



ABD'nin uzun zamandır devam eden İran karşıtı siyasetinin "etkisiz ve yararsız" olduğunu kaydeden Kasımi, söz konusu siyasetin İran halkında "ABD nefretini" artırdığını söyledi.



ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Amerikan senatosunun dış ilişkiler komisyonunda yaptığı konuşmada, "İran konusundaki politikamız, bu hegemonyaya son vermek, nükleer silah üretim kabiliyetini ortadan kaldırmak ve rejim değişikliğini yumuşak bir şekilde yapmak için ülke içindeki grupları desteklemektir." ifadelerini kullanmıştı.