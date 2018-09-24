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  4. 24 Eylül 2018 20:48

İran'dan Ahvaz saldırısı açıklaması

İran'ın dini lideri Hamaney, Ahvaz saldırısı hakkında açıklamalarda bulundu.

İran'dan Ahvaz saldırısı açıklaması
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İran'ın dini lideri Hamaney; "Saldırıyı yapanlar, S.Arabistan ve BAE tarafından finanse edildi, ABD tarafından da desteklendi" açıklamasında bulundu.

Ahvaz'da 25 kişinin öldüğü silahlı saldırının ardından dini lider Ayetullah Ali Hamaney, "Saldırıyı yapanlar, S.Arabistan ve BAE tarafından finanse edildi, ABD tarafından da desteklendi" açıklamasında bulundu.

Hamaney, "Raporlara göre bu korkakça saldırıyı düzenleyenler Suriye ve Irak'ta kapana kısılınca Amerika'nın yardımlarına koştuğu ve Suudi Arabistan ile BAE tarafından finanse edilen kişilerdir. Şiddetle cezalandırılacaklar" ifadelerini kullandı.

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