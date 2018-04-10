İran'dan İsrail'e: Bu saldırı yanıtsız kalmayacak

İsrail'in Humus yakınlarındaki üsse düzenlediği hava saldırısında 4 İranlının öldüğü açıklanmıştı. Tasnim haber ajansı, ölü sayısını 7 olarak duyurdu.

Hizbullah'ın yayın organı El Mayadin'in haberine göre Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Suriye'nin başkenti Şam ziyareti sırasında konuştu. Velayeti, "Saldırı yanıtsız kalmayacak" dedi.

RUSYA İSRAİL ELÇİSİNİ ÇAĞIRDI

Üssün vurulmasına Rusya da tepki gösterdi. İsrail'in Moskova Büyükelçisi Gary Kohen Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Amerikan ve İngiliz basını, Moskova'nın bu tavrını İsrail ile Rusya arasında ilişkilerde bozulma olarak yorumladı.

İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan yorumda, Rusya'nın İsrail'in daha önceki saldırılarına sessiz kaldığı hatırlatıldı.

Saldırı için, "İsrail, Rusya'nın İran'ı ve Şii milisleri kontrol etme yükümlülüğünü yerine getirmemesinden duyduğu endişe artıyor" yorumu yapıldı.

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