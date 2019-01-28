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  4. 28 Ocak 2019 16:38

İran'dan İsrail'e sert mesajlar

İran Devrim Muhafızları komutanlarından Selami, İsrail hakkında çok sert açıklamalarda bulundu.

İran'dan İsrail'e sert mesajlar
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İran Devrim Muhafızları komutanlarından Selami, "İsrail bize karşı bir savaş başlatırsa, topraklarının işgal edilmesine yol açar" dedi.

Suriye'de sık sık karşı karşıya gelen İran ve İsrail arasında ipler geriliyor.

İsrail'in geçen hafta Suriye'deki İran hedeflerini vurmasının ardından bugün konuşan Devrim Muhafızları komutanlarından Tuğgeneral Hüseyin Selami, çok sert tehditler savurdu.

Tahran yönetiminin stratejisinin Siyonist rejimi siyasi haritadan silmek olduğunu belirten Tuğgeneral Selami, İsrail'i işgal edebileceklerini söyledi.

Devrim Muhafızları komutanı, "İsrail bize karşı bir savaş başlatırsa, kesinlikle yok edileceğini ve topraklarının işgal edileceğini duyuruyoruz" dedi.

İsrail, Suriye'de Beşar Esad rejimini destekleyen İran birliklerini geçen hafta füzelerle hedef almıştı. Rusya, saldırıda dört Suriyeli askerin öldüğünü açıklarken, İsrail medyası 12 İran askerinin öldüğünü bildirmişti.

Milliyet

strateji , siyasi , iran , israil , harita
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