İran'dan Katar ve Türkiye açıklaması

İran Gıda Üreticileri Kooperatifi Başkanı Mehdi Kerimi, Katar konusunda önemli bir fırsat kaçırdıklarını ve pazarı Türkiye'ye kaptırdıklarını söyledi. İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'in haberine göre Kerimi, "Maalesef Katar konusunda fırsatları değerlendiremedik ve zamanında bu pazara girmeyi başaramadık" diye konuştu.

İran Gıda Üreticileri Kooperatifi Başkanı Mehdi Kerimi, Katar krizinin arkasında bu ülkedeki pazarı Türkiye'ye kaptırdıklarını ve pazara girme konusunda başarılı olamadıklarını ifade etti.

ÇAVUŞOĞLU: TARAF DEĞİLİZ

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt merkezli el Kabas gazetesine Katar krizi konusunda açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Katar'a aynı mesafede bulunduğunu ifade etti. Çavuşoğlu'nun yarın Suudi Arabistan'a gideceği ifade edildi.

Reuters haber ajansı, Çavuşoğlu'nun Arap basına, "Türkiye Katar ve Suudi Arabistan'a aynı mesafede duruyor" ifadesinde bulunduğunu yazdı. Çavuşoğlu, Katar'a, Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından uygulanan yaptırımların 'haksız' olduğunu söyledi.

SUUDİ ARABİSTAN'A GİDİYOR

Öte yandan, Çavuşoğlu'nun yarın Suudi Arabistan'a gideceği ifade edildi. Önceki gün Katar'a giden Çavuşoğlu, bu ülkedeki ziyaretinin ardından Kuveyt'e giderek, Kuveyt Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamad es-Sabah ile Katar krizine ilişkin son gelişmeleri değerlendirmişti. Çavuşoğlu, bugün Ankara'daki programlarına katılmak üzere Kuveyt'ten ayrılmıştı.