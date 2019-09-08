İran'dan korkutan nükleer açıklaması !

İran ile P5+1 ülkeleri arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşması, ABD Başkanı Trump’ın anlaşmadan ayrılması sonrasında çıkmaza girmişti. Her ne kadar geriye kalan P5+1 ülkeleri ABD’yi ikna etmeye çalışsa da ABD Başkanı geri adım atmamış buna ek olarak Tahran yönetimine ağır yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

İran’ın zenginleştirilmiş uranyum üretim kapasitesini düşürmeyi de öngören anlaşmanın suya düşmesinin ardından İran nükleer silah yapımında kullanılacak ürünlerin üretimine devam ettiğini duyurmuştu. Bugün de İran’ın Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Salihi açıklamalarda bulundu. Salihi, “2015 yılında imzalanan anlaşmadaki Avrupalı ülkeler bu anlaşmanın gereklerini yerine getirmekte başarısız oldu. Bu anlaşma tek taraflı bir anlaşma değil ve İran buna göre davranacaktır. Yükümlülüklerimizi parça parça azaltıyoruz” dedi.