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  4. 16 Ocak 2020 14:14

İran’dan korkutan nükleer tehdit

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan önceki dönemden çok daha fazla zenginleştirilmiş uranyum sahibi olduğunu söyledi.

İran’dan korkutan nükleer tehdit
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ABD ile İran arasındaki gerilim devam ederken, Avrupa Birliği ülkelerinin devreye girmesine rağmen Tahran yönetiminden bugün çok sert bir açıklama geldi.

2015 yılında İran ile P5+1 ülkeleriyle imzalanan anlaşmadan ayrılan ABD’nin ardından gerilen ilişki ile ilgili açıklamalarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, canlı yayında konuştu.

Ruhani, “2015 yılında imzalanan anlaşmadan önceki dönemdekinden çok daha fazla zenginleştirilmiş uranyuma sahibiz… İran üzerinde baskı var fakat ilerlemeye devam ediyoruz” dedi.

GERİLİM SON İKİ HAFTADA ARTTI

Nükleer anlaşmadan 2018 yılında ABD’nin ayrılmasının ardından Tahran’a ağır yaptırımlar uygulanmıştı. İki ülke arasında yaşanan gerilim geçen hafta İran Devrim Muhafızları Generali Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından tırmanmış ve Tahran yönetimi bir yolcu uçağını düşürmüş, Amerika’nın Irak’taki askeri üslerine füze ile saldırmıştı.

Yaşanan gerilimin ardından bazı Avrupa ülkeleri İran’ı nükleer anlaşmaya geri döndürmek için devreye girmişti.
 

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