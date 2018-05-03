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  4. 03 Mayıs 2018 16:16

İran'dan kritik ''nükleer müzakere'' açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Zarif, İran'ın nükleer anlaşma masasına oturmayacağını açıkladı.

İran'dan kritik ''nükleer müzakere'' açıklaması
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İran Dışişleri Bakanı Zarif, İran'ın bir daha nükleer müzakere masasına oturmayacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, sosyal paylaşım sitesi Youtube üzerinden bir video yayınlayarak İran'ın nükleer anlaşma konusunda bir kez daha pazarlık yapmayacağını ve müzakere masasına oturmayacağını açıkladı.

Nükleer anlaşma, İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015'te ABD Başkanı Barack Obama döneminde imzalanmıştı. İran'la yapılan anlaşmadan çekilme niyetini defalarca dile getiren Trump, bu konuda son kararını 12 Mayıs'ta ilan edeceğini açıklamıştı. Fransa da İran'la anlaşmaya sadık kalınması gerektiğini ya da yeni bir nükleer anlaşma yapılabileceğini kaydetmişti.

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